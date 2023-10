MOURINHO: “Ora sono alla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno, ma in futuro lavorerò sicuramente in Arabia Saudita. Riyadh Season grande opportunità per il club” (VIDEO)

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma arabo e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro e sulla possibilità di lavorare in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “Sono molto contento di aver rincontrato Sua Eccellenza (Turki Alalshikh, ndr). Sono stato nella sua casa a Jeddah alcuni anni fa, sono stato trattato come un fratello. Ho amato quell’esperienza. Non lo vedevo da anni, l’aspetto umano è la cosa più importante. L’ho visto in salute, felice e più giovane di prima. Lo sponsor? La Roma aspettava da tempo questo momento, avevamo bisogno di completare la maglia con lo sponsor. L’Arabia Saudita sta cambiando, sta aprendo le porte alle persone di tutto il mondo, è una grande opportunità per la Roma come club e sono molto contento”.

Quali furono le tue impressioni su Jeddah e l’Arabia Saudita?

“Ci sono stati in due occasioni diverse, una volta a Riyadh con l’Inter ma dato che dovevamo giocare non ho avuto tempo di godermi la città. La seconda volta sono andato a Jeddah ed è stato magnifico, ho avuto tempo libero e ho visitato la città. Ho avuto l’opportunità di capire cosa sarebbe successo in futuro. Per me è stato veramente bello, sono stato invitato svariate volte, le porte sono sempre aperte. In Europa le competizioni ti impegnano molto, hai giusto un paio di giorni per riposare, ma ci tornerò presto e sono sicuro che troverò un Paese differente rispetto a prima. Voglio andare in Arabia Saudita e congratularmi con tutti”.

Cosa nei pensi del trasferimento dei grandi calciatori in Arabia Saudita?

“Il fatto che Cristiano Ronaldo è stato il primo ad andarci ha cambiato completamente la prospettiva. Prima le persone potevano pensare che fosse un caso isolato, ma in estate le persone hanno capito che tutto stava cambiando. Non sono andati in Arabia Saudita solamente calciatori sulla via del ritiro, ma anche quelli che sono nel loro momento migliore. La competizione è reale, non solo il campionato ma anche la Champions League asiatica è molto interessante. Vediamo nei prossimi anni, ma il progetto sta andando nella direzione auspicata dal vostro Paese”.

Verrai mai in Arabia Saudita? Lì ci sono tanti tuoi fan.

“Verrò sicuramente durante il mio tempo libero però la mia convinzione è anche che lavorerò lì. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che lavorerò lì”.

Lavorerai in Arabia Saudita?

“Lo farò, lo farò. Sono alla Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro però è una cosa che farò sicuramente”.

Fonte: ELHEKAYASHOW

