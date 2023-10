Dybala: stiramento del collaterale. Almeno 3 settimane di stop

“Lesione distrattiva al collaterale mediale”, questo il responso degli esami a cui si è sottoposto Dybala nella notte a Villa Stuart, appena rientrato da Cagliari dove ieri la Roma ha vinto 4-1. L’attaccante argentino, che dovrà rinunciare anche alla convocazione in Nazionale, è stato costretto ad uscire al 40′ del primo tempo per un problema al ginocchio.

Costerà un mese di stop lo scontro subito ieri da Paulo Dybala in Cagliari-Roma. L’argentino, uscito nel corso del primo tempo, ha riportato uno stiramento del collateralecome evidenziato dagli esami svolti. L’obiettivo, a questo punto, può essere il rientro per il derby in programma il prossimo 12 novembre. Nel mezzo, la Roma sfiderà Monza, Inter e Lecce oltre a due volte lo Slavia Praga in Europa League.

Più tenera la previsione dell’emittente satellitare che aggiunge l’aggettivo “lieve” allo stiramento del legamento collaterale riscontrato negli esami svolti nella notte a Villa Stuart. Addirittura potrebbe essere pronto al rientro dalla sosta.

Fonte: sky sport

Dybala svolgerà un percorso di riabilitazione e fisioterapia che potrebbe rimetterlo a disposizione di Mourinho per la sfida contro l’Inter, a San Siro, del 29 ottobre. Questa la previsione dell’edizione online del quotidiano rosa.

Fonte: gazzetta.it

