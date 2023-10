Calciomercato Roma, nessuna trattativa per il rinnovo di Mourinho: si va verso l’addio a fine stagione (VIDEO)

Il futuro di José Mourinho è ancora in bilico e la permanenza nella Roma è tutt’altro che scontata. Lo Special One ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, non c’è stato alcun contatto con i Friedkin per il rinnovo e l’ipotesi più probabile, quasi scontata secondo il giornalista, è l’addio al termine della stagione. Da non escludere un futuro in Arabia Saudita per l’allenatore portoghese, il quale già questa estate ha rifiutato alcune proposte.

