ROMA-EMPOLI, i convocati di Mourinho: out Smalling e Pellegrini (FOTO)

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, domani sera la Roma torna in campo e ospita allo Stadio Olimpico l’Empoli di Zanetti nella quarta giornata di campionato. Come annunciato in conferenza stampa a Trigoria, dopo l’allenamento odierno José Mourinho ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Empoli: out dalla lista Pellegrini e Smalling, mentre è a disposizione Mancini così come Sanches, Aouar, Dybala e Azmoun.

L’elenco dei convocati:

Rui Patricio, Boer, Svilar, Karsdorp, Ndicka, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Cristante, Paredes, Sanches, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

