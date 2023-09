Calciomercato Roma: suggestione Conte in caso di addio di Mourinho

Secondo il punto del sito sportivo sul progetto dei Friedkin, questo rappresenta un anno chiave per la proprietà che ha sempre ribadito come le scelte siano triennali, dall’allenatore alla dirigenza. Tutti sono comunque legati ai risultati e in bilico. Inoltre, secondo quanto riferito, in caso di addio di José Mourinho il primo nome che verrebbe sondato sarebbe quello di Antonio Conte. Il tecnico è un’opzione per chiunque, anche se è difficile che possa tornare in club già allenati come Juventus ed Inter.

In ogni caso i Friedkin sceglieranno un tecnico al top, come accaduto con Mourinho. Tutto dipenderà dai risultati e poi dalla voglia del portoghese di restare in giallorosso.

Fonte: tuttomercatoweb.com

