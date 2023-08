UFFICIALE, Vina al Sassuolo: prestito gratuito con diritto di riscatto a 10 milioni (COMUNICATO AS ROMA e FOTO)

Un’altra partenza in casa Roma: Matias Vina si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo. Il club giallorosso lo annuncia con un comunicato ufficiale:“L’AS Roma comunica di aver ceduto al Sassuolo a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Matias Vina.

In giallorosso, l’esterno sinistro uruguayano ha collezionato 44 presenze. Nel 2023, ha vestito la maglia del Bournemouth.

In bocca al lupo, Matias!”

Fonte: Asroma.com

Arriva anche la nota del Sassuolo:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato:

Matías Viña (’97, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dalla A.S. Roma”

Fonte: sassuolocalcio.it

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, Vina è stato ceduto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.