UFFICIALE, Renato Sanches alla Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato: “È la squadra ideale per me”. PINTO: “Lo seguivamo da tempo”

Dopo Leandro Paredes, ecco un altro annuncio da parte della Roma: è ufficiale l’arrivo di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al 60% delle presenze. Ecco la nota del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

‘Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me’, le parole di Renato Sanches.

‘Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia’.

Centrocampista, classe 1997, Renato Sanches si è laureato campione d’Europa con la nazionale portoghese (insieme a Rui Patricio) nel 2016, diventando il più giovane titolare della storia degli Europei e il più giovane marcatore di sempre della fase a eliminazione diretta.

In carriera ha militato anche nel Benfica, Bayern Monaco, Swansea, Lille. Con il Portogallo, inoltre, conta 32 presenze e 3 reti.

‘Era da tempo che seguivamo con attenzione il profilo di Renato Sanches: nonostante sia ancora giovane, ha già sviluppato l’abitudine a vincere in tutte le competizioni, a livello di Club e di nazionale’, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto.

‘Renato ha qualità tecniche e fisiche tali da integrarsi alla perfezione con quelle del nostro centrocampo, rendendolo ancora più competitivo’.

Indosserà la maglia numero 20.

Benvenuto, Renato”.

Arriva anche il comunicato del PSG sulla cessione a titolo temporaneo di Renato Sanches: “Renato Sanches lascia il Paris Saint-Germain per passare alla Roma, in Serie A. Il centrocampista portoghese si trasferisce in prestito per una stagione con opzione di riscatto.

Formatosi al Benfica, Renato Sanches ha disputato la sua prima partita con i grandi durante la stagione 2015/2016 e ha vinto campionato e Coppa di Lega.

Trasferitosi al Bayern Monaco nell’estate del 2016, il nazionale portoghese ha giocato 53 partite con il club bavarese e vinto nove titoli. Durante il suo periodo in Germania, è stato anche ceduto in prestito allo Swansea City, squadra della Premier League, durante la stagione 2017-18.

Renato Sanches è poi passato al LOSC Lille nell’agosto 2019. In tre stagioni ha accumulato 90 partite (6 gol, 10 assist), vincendo nel 2021 il campionato francese e il Trophée des Champions.

Nell’annata 2022/2023 il numero 18 del Paris Saint-Germain ha collezionato 27 partite e 2 gol.

Il nativo di Lisbona è stato convocato per la prima volta con la selezione portoghese nel marzo 2016, all’età di 18 anni, prima di essere selezionato da Fernando Santos in vista di Euro 2016. Con il gol contro la Polonia nei quarti di finale della competizione, è diventato il più giovane marcatore nella fase a eliminazione diretta di un Europeo.

Il Paris Saint-Germain augura a Renato un’ottima stagione con l’AS Roma”.

