UFFICIALE: Paredes è un nuovo calciatore della Roma, contratto fino al 2025: “Convinto di poter vincere con questa squadra”. PINTO: “Ci renderà più forti”

Ora è ufficiale: Leandro Paredes è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto fino al 2025. Ecco la nota della società giallorossa: “L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes.

Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

‘Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più’, ha dichiarato Paredes.’Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra’.

‘Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso’, ha commentato Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva del Club.

‘Dalla sua prima avventura ha maturato un’esperienza internazionale che, abbinata alla conoscenza del calcio italiano e alle sue qualità tecniche, siamo sicuri che risulterà preziosa e renderà il nostro gruppo più forte’.

Cresciuto nel Boca Juniors, Leo è approdato alla Roma nell’estate 2014, dopo una breve parentesi nel Chievo. In giallorosso è rimasto due stagioni, intervallate da un’esperienza all’Empoli. In carriera, Paredes ha vestito anche le maglie di Zenit e Juventus, oltre a quella del Paris Saint-Germain. Nazionale argentino, con la Seleccion ha vinto sia una Coppa America, sia il Mondiale in Qatar, quest’ultimo assieme a Dybala.

Bentornato a casa, Leo”

Fonte: asroma.com

https://x.com/officialasroma/status/1691718938445615419?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A

Arriva anche il comunicato del PSG sulla cessione di Leandro Paredes: “Dopo aver trascorso una stagione in prestito alla Juventus, Leandro Paredes si è trasferito a titolo definitivo all’AS Roma.

Il centrocampista argentino ha debuttato come professionista con il Boca Juniors nel 2010, prima di fare esperienza in Italia con Chievo Verona, Roma ed Empoli.

Ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo nel 2017, è diventato un elemento essenziale del centrocampo della sua squadra, segnando 10 gol in 61 partite.

Nel gennaio 2019 Leandro Paredes è passato al Paris Saint-Germain. Nel corso di quattro stagioni, il giocatore ha collezionato 117 presenze – tra cui una finale di Champions League nel 2020 – e ha aggiunto al suo palmarès tre campionati francesi, due Coppe di Francia, una Coppa di Lega e due Trophées des Champions.

Nella stagione 2022-2023 torna in Italia in prestito alla Juventus. Disputa 35 partite tra tutte le competizioni e mette a referto 1 gol e fornito 1 assist. L’apice della sua annata è la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar con la Nazionale argentina nel dicembre 2022.

Il Paris Saint-Germain augura a Leandro di avere successo con i suoi nuovi colori”.

Fonte: psg.fr

