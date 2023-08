Roma-Salernitana, Bruno Conti in panchina al fianco di Rapetti: “Quando la Roma chiama è impossibile non rispondere”. MOURINHO: “Ci darà una spinta in più” (COMUNICATO AS ROMA)

Con Josè Mourinho, Salvatore Foti e altri due collaboratori squalificati, la Roma per il match d’esordio in Serie A contro la Salernitana all’Olimpico pensa al ritorno in panchina di Bruno Conti. La bandiera giallorossa, già allenatore del club nel 2005 dopo le dimissioni di Luigi Delneri, potrebbe affiancare simbolicamente il preparatore atletico Rapetti.

Al momento Conti si occupa del coordinamento tecnico delle squadre giovanili di quelle che vanno dall’Under 10 all’Under 14.

Anche il sito del quotidiano sportivo conferma l’anticipazione di LaPresse: Bruno Conti sarà in panchina al fianco di Rapetti durante Roma-Salernitana. La presenza della leggenda giallorossa sarà solo formale, infatti sarà il preparatore atletico a guidare la squadra a tutti gli effetti.

In serata il club giallorosso ha confermato la presenza di Bruno Conti in panchina con un comunicato sul sito ufficiale: “Domenica pomeriggio contro la Salernitana la leggenda Bruno Conti tornerà sulla panchina della Roma. “Un’emozione grandissima – sono le parole di Bruno Conti – L’allenatore ovviamente è Mourinho e in considerazione della squalifica sarà Stefano Rapetti la sua voce in campo: a me è stato chiesto di essere di supporto e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. So che domenica ci sarà l’ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, da parte mia spero di poter portare ancora più entusiasmo, in un momento in cui la panchina dovrà sopportare diverse assenze, su tutte quella di José”. Bruno Conti ha poi proseguito: “Per prima cosa desidero ringraziarlo pubblicamente per l’opportunità che mi ha dato. Io ce la metterò tutta per risultare di aiuto. Ringrazio inoltre lo staff del mister per come mi ha accolto. Ci tengo a ringraziare personalmente la famiglia Friedkin che guida questo Club: quando la Roma chiama è impossibile non rispondere. Sentire il nostro pubblico alle spalle so già che sarà bellissimo”. “Avere Bruno seduto al mio posto è un onore per me”, ha commentato José Mourinho. “Quando ho parlato con lui la prima volta ho sentito subito il suo entusiasmo e il suo trasporto: sono io che ringrazio lui per le emozioni che mi ha restituito e sono sicuro che domenica assieme ai nostri tifosi ci darà una spinta in più”.

