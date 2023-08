Lukaku e l’ultima mossa per la Roma: lo stipendio (netto) scende a 7 milioni. Presente un bonus per la vittoria dello scudetto

Secondo quanto aggiunge il sito dell’esperto in calciomercato, la Roma tra i vari bonus presenti nello stipendio del calciatore, ne avrebbe aggiunto uno legato all’eventuale vittoria dello scudetto.

[…] Nell’ultimo round della trattativa Romelu Lukaku è venuto ulteriormente incontro alle esigenze della Roma. Il suo stipendio netto infatti scende dai 7,5 milioni previsti nei giorni scorsi a quota 7. Per il club giallorosso la spesa al lordo passa così a 9,1 milioni, contrariamente ai 10 iniziali. Questo atto di buona volontà giova alla Roma non soltanto come forma di risparmio in sé per sé, ma è servito ad aiutare i Friedkin per rispettare i paletti del fair play finanziario. […]

