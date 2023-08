ESCLUSIVA GAZZETTA GIALLOROSSA, Follieri prepara l’offerta: si continua a lavorare per la proposta formale

Mentre la Roma sta concludendo il suo precampionato tra sedute di allenamento ad Albufeira e amichevoli con squadre abbordabili (4-2 alla Farense nell’ultimo test), dietro le quinte si lavora ad un possibile cambio societario.

I Friedkin fino a questo momento non hanno mai rilasciato dichiarazioni, preferendo trincerarsi dietro un silenzio che adesso inizia a fare rumore. I tifosi sono piuttosto delusi dalla campagna acquisti sin qui condotta e lo stesso Mourinho non può essere entusiasta. Ci si attendeva di più dopo aver scelto due anni fa lo “Special One” e aver portato a luglio 2022 Dybala a Roma.

I conti non tornano, i bilanci sono in rosso e gli accordi con la Uefa sono particolarmente stringenti. Non si può fare il passo più lungo della gamba e ora il progetto sembra non essere più così ambizioso. Alla finestra si sta affacciando il gruppo guidato da Raffaello Follieri, imprenditore italiano attivo nel contesto arabo e ben inserito nel business delle terre rare (materiali preziosissimi sul mercato internazionale).

Come dichiarato la scorsa settimana, si sta preparando una proposta formale di acquisto per l’As Roma, da sottoporre all’attenzione dei Friedkin. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione in queste ore, il lavoro dei legali e dell’advisor finanziario sta procedendo verso la presentazione dell’offerta formale, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Non si sono stati intoppi né retromarce ma si prosegue dritti per la strada tracciata nei mesi scorsi. Starà poi a Dan Friedkin decidere se la proposta che verrà messa sul piatto potrà essere sufficiente alla buona riuscita della trattativa.

I prossimi giorni saranno caldissimi, non resta che attendere. Follieri fa sul serio.