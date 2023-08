Calciomercato Roma: Matic verso il Rennes per 3 milioni, partenza nelle prossime ore. Primi segni di insofferenza in Portogallo

Nemanja Matic verso l’addio alla Roma: il centrocampista serbo, tra i protagonisti della scorsa stagione in giallorosso, lascerà il club di Friedkin e andrà al Rennes per 3 milioni di euro bonus compresi. La sua partenza è prevista nelle prossime ore.

Secondo gli aggiornamenti dell’esperto di calciomercato, Matic da tempo ha mostrato la volontà di andar via e segni di insofferenza verso allenatore e compagni, tra l’altro si è lasciato male anche con Mourinho. Il club giallorosso ha comunque cercato di trattenerlo in tutti i modi e i motivi dell’addio sono di natura personale e non economica. Il giocatore al Rennes prenderà come ingaggio più o meno quello che percepiva quest’anno alla Roma. Per sostituirlo Pinto ha individuato il profilo di Paredes e lavora per trovare l’intesa con il Psg.

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Secondo quanto appreso, Matic ha iniziato a mostrare segni di insofferenza dal ritiro in Portogallo quando il giocatore ha richiesto a più riprese un tipo di allenamento diverso, per lui i carichi di lavoro erano poco sopportabili. Una volta che la squadra è tornata a Roma, il serbo si è rifiutato di allenarsi in gruppo pur presentandosi a Trigoria. Da lì in poi c’è stato una sorta di ammutinamento del centrocampista con il tecnico e il Gm, con tutti quelli che hanno provato a fargli cambiare idea. Da quanto trapela da Trigoria, non si tratta di una questione economica poiché Matic al Rennes andrà a guadagnare in due anni quanto avrebbe percepito in un anno a Roma. Il club da giorni si sta tutelando ed è alla ricerca di un sostituto con il profilo di Leandro Paredes in pole, ma non è il solo centrocampista valutato.

Inoltre, dopo giorni di attesa è arrivata la telefonata del Rennes e la prima proposta del club francese era di prendere Matic a zero e farsi carico dell’ingaggio, offerta però rispedita al mittente. Dopo tre-quattro giorni di trattative le parti sono arrivate alla soluzione di 3 milioni di euro, compresi i bonus.

Fonte: LR24