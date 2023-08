Calciomercato Roma, Lukaku vicinissimo: ha già parlato con Mourinho

La Roma sta coltivando sempre più da vicino il signor di arrivare a Romelu Lukaku. L’attaccante belga, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è a colloquio con la Roma, tramite l’avvocato Ledure, da ormai una settimana. Mourinho ha avuto modo di sondare la disponibilità del ragazzo a venire nella Capitale e con il Chelsea che ha aperto la prestito ora si può. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda:

11:30 – Sul sito del quotidiano sportivo inglese emergono ulteriori novità per quanto riguarda il futuro di Lukaku. La Roma sarebbe attualmente favorita a prendere il belga e starebbe preparando un’offerta per il prestito, con il Milan che monitora la situazione. I giallorossi avrebbero superato anche la Juventus, mentre il giocatore avrebbe rifiutato l’Al-Hilal che lo avrebbe pagato 40 milioni. I Blues vorrebbero una somma sostanziosa per il prestito e la maggior parte dello stipendio pagato, e continuano a sperare che possano arrivare offerte dalla Saudi Pro League (il mercato lì chiude il 20 settembre).

Fonte: standard.co.uk

10:59 – L’esperto di calciomercato conferma le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e aggiunge che la Roma per Lukakupagherebbe l’intero stipendio e una piccola somma per il prestito. Oltre ai giallorossi però, a queste condizioni, potrebbero entrare in corsa altri club tra cui il Milan. Anche Lukakuavrebbe aperto alla possibilità Roma.

Fonte: gianlucadimarzio.com

10:41 – Secondo il sito di calciomercato la Roma starebbe lavorando sottotraccia direttamente con i Friedkin e i giallorossi avrebbero aperto a pagare tutto l’ingaggio del belga. Il giocatore inoltre avrebbe avuto dei contatti nei giorni scorsi con RadjaNainggolan, con il Chelsea che non avrebbe ancora raggiunto il limite dei 7 prestiti all’estero imposto dalla FIFA.

Fonte: calciomercato.it

9:32 – Come aggiunge il direttore di calciomercato.it Eleonora Trotta sul suo account Twitter, il Chelsea lascerebbe partire in prestito l’attaccante a patto che il suo ingaggio venga interamente pagato dal club interessato.