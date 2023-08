Calciomercato Roma, dalla Francia: intesa vicina col Psg per Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

Oltre a Leandro Paredes la Roma tratta anche Renato Sanches con il Paris Saint-Germain per rinforzare il centrocampo a disposizione di José Mourinho. Secondo quanto scrivono in Francia, nel corso della giornata di oggi le parti dovrebbero trovare l’accordo totale per il trasferimento di Renato Sanches: il portoghese dovrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, bonus esclusi, che diventerà obbligatorio nel caso in cui il centrocampista dovesse giocare 30 partite in stagione.

