Calciomercato Roma, Azmoun è il nuovo attaccante di Mourinho: prestito con riscatto a 12.5 milioni

I giallorossi hanno chiuso per l’attaccante iraniano del Bayer Leverkusen: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Giovedì sera Azmoun è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino e venerdì si sottoporrà alle visite mediche

Un nome a sorpresa, almeno per questa sessione estiva di calciomercato, per l’attacco della Roma. I giallorossi hanno chiuso per Sardar Azmoun, iraniano classe 1995 del Bayer Leverkusen: il giocatore è arrivato in Italia nella serata di giovedì e venerdì si sottoporrà alle visite mediche. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro che ha avuto l’accelerata decisiva nella notte tra mercoledì e giovedì grazie a un blitz di Tiago Pinto, che regala così a José Mourinho un suo vecchio pallino. LoSpecial One ha sempre apprezzato le qualità di Azmoun, con la Roma che anche in passato aveva trattato l’iraniano.

Sardar Azmoun è sempre stato un pallino di José Mourinho che lo avrebbe voluto alla Roma già nel 2021. Affare sfumato per la richiesta di 25 milioni da parte dello Zenit, che poi – a gennaio 2022 – accettò i 18 milioni messi sul piatto dal Bayer Leverkusen. Mourinho non ha mai smesso di seguirlo e quando c’è stata l’occasione la Roma ha affondato il colpo. I giallorossi infatti hanno virato sull’iraniano (che era nel mirino anche di altri club italiani) dopo che nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, l’Atalanta ha bloccato la cessione di Zapata: uno scenario cambiato invece nella mattinata di oggi, quando i bergamaschi erano pronti a negoziare nuovamente per il trasferimenti del colombiano. Troppo tardi però.

Azmoun può giocare indifferentemente sia prima che seconda punta. Quindi può giocare nel 3-5-2 di Mou sia con Dybala (in questo caso da prima punta) che con Belotti (girando intorno). Arrivato al Bayer Leverkusen a gennaio 2022 dallo Zenit, l’attaccante iraniano ha totalizzato con la maglia del club tedesco 5 gol e 5 assist in 44 presenze tra tutte le competizioni. Azmoun è fermo da fine luglio per un infortunio al polpaccio, problema ormai smaltito. Molto difficile per le tempistiche della chiusura della trattativa pensare di vederlo già in campo contro il Verona sabato 26 agosto. Più probabile la sua presenza contro il il Milan il 1° settembre, o al massimo alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.