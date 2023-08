As Roma, Raffaello Follieri ha firmato l’offerta: ora la palla passa ai Friedkin

Nel silenzio mediatico generale qualcosa si muove a livello societario. L’impasse che la Roma sta vivendo sul mercato è fin troppo sospetta per quanto avevano abituato a vedere i Friedkin negli anni passati.

Ritardi negli acquisti, zero soldi investiti al 9 di agosto e un futuro che appare sempre più nebuloso. La sensazione è che qualcosa non abbia convinto la proprietà americana, tra problemi con il progetto stadio e un business plan che rischia di essere saltato da tempo.

Nel frattempo c’è chi un interesse lo ha manifestato già diversi mesi fa, con due incontri con il Friedkin Group a Londra. Stiamo parlando dell’imprenditore pugliese Raffaello Follieri, attivo nel settore delle terre rare e con un’ottima rete di affari in Arabia Saudita.



Proprio in queste ore l’ex fidanzato di Anne Hatawhay ha pubblicato un post (e una storia su Instagram) in cui firma dei documenti.

Contattato dalla nostra redazione il signor Follieri ha confermato come l’offerta formale di acquisizione della Roma sia ormai stata inoltrata ai Friedkin. Adesso si attende una risposta da parte dell’attuale proprietà, per capire se veramente ci sarà una trattativa per la cessione. Follieri appare fiducioso. Staremo a vedere.