Serie A, sorteggiato il calendario 2023/24: all’esordio Roma-Salernitana, si chiude in casa dell’Empoli. Il derby al 12° e 31° turno

Si apre il sipario sulla Serie A 2023/24: oggi, alle 12.30 in diretta su Dazn e sul canale Youtube della Lega di Serie A, va in scena il sorteggio del calendario. Il campionato inizierà nel weekend del 19-20 agosto e si concluderà il 26 maggio, ci sarà un solo turno infrasettimanale in programma il 27 settembre e sono previste quattro soste per gli impegni delle Nazionali (il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo).

Il calendario della Roma:

GIRONE D’ANDATA

1° giornata: ROMA-SALERNITANA / 20 agosto

2° giornata: HELLAS VERONA-ROMA / 27 agosto

3° giornata: ROMA-MILAN / 3 settembre

4° giornata: ROMA-EMPOLI / 17 settembre

5° giornata: TORINO-ROMA / 24 settembre

6° giornata: GENOA-ROMA / 27 settembre

7° giornata: ROMA-FROSINONE / 1 ottobre

8° giornata: CAGLIARI-ROMA / 8 ottobre

9° giornata: ROMA-MONZA / 22 ottobre

10° giornata: INTER-ROMA / 29 ottobre

11° giornata: ROMA-LECCE / 5 novembre

12° giornata: LAZIO-ROMA / 12 novembre

13° giornata: ROMA-UDINESE / 26 novembre

14° giornata: SASSUOLO-ROMA / 3 dicembre

15° giornata: ROMA-FIORENTINA / 10 dicembre

16° giornata: BOLOGNA-ROMA / 17 dicembre

17° giornata: ROMA-NAPOLI / 23 dicembre

18° giornata: JUVENTUS-ROMA / 30 dicembre

19° giornata: ROMA-ATALANTA / 7 gennaio 2024

GIRONE DI RITORNO

20° giornata: MILAN-ROMA / 14 gennaio

21° giornata: ROMA-HELLAS VERONA / 21 gennaio

22° giornata: SALERNITANA-ROMA / 28 gennaio

23° giornata: ROMA-CAGLIARI / 4 febbraio

24° giornata: ROMA-INTER / 11 febbraio

25° giornata: FROSINONE-ROMA / 18 febbraio

26° giornata: ROMA-TORINO / 25 febbraio

27° giornata: MONZA-ROMA / 3 marzo

28° giornata: FIORENTINA-ROMA / 10 marzo

29° giornata: ROMA-SASSUOLO / 17 marzo

30° giornata: LECCE-ROMA / 30 marzo

31° giornata: ROMA-LAZIO / 7 aprile

32° giornata: UDINESE-ROMA / 14 aprile

33° giornata: ROMA-BOLOGNA / 21 aprile

34° giornata: NAPOLI-ROMA / 28 aprile

35° giornata: ROMA-JUVENTUS / 5 maggio

36° giornata: ATALANTA-ROMA / 12 maggio

37° giornata: ROMA-GENOA / 19 maggio

38° giornata: EMPOLI-ROMA / 26 maggio

16:40 – Venerdì verranno svelate le date degli anticipi e dei posticipi delle prime quattro giornate.

Fonte: legaseriea.com