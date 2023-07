ROMA-ESTRELA AMADORA 4-0: la doppietta di Dybala e i gol di Llorente e Bove stendono i portoghesi

Alle 21.00 la Roma è scesa in campo per la seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve. Gli uomini di Mourinho hanno la Estrela Amadora: il tecnico ha deciso di puntare sul tandem offensivo Dybala-El Shaarawy. E la sua scelta ha pagato: doppietta per la Joya nel primo tempo, il secondo al termine di una bella combinazione proprio con il Faraone e con Aouar. Nella ripresa in gol anche Llorente e Bove.

LA FORMAZIONE UFFICIALE

ROMA (3-5-2): Svilar (46′ Rui Patricio) (81′ Boer); Ibanez (46′ Mancini), Smalling (71′ Celik), Ndicka (46′ Llorente); Kristensen (71′ Karsdorp), Aouar (81′ Pisilli), Cristante (60′ Matic), Pellegrini (46′ Belotti), Zalewski (60′ Spinazzola); Dybala (71′ Pagano), El Shaarawy (60′ Bove).

A disp.:

All. José Mourinho

ESTRELA AMADORA: Bruno Brigido, Gaspar, Miguel, Mansur, Jean, Joao Reis, Vito, Aloisio, Ronald, Regis, Ronaldo.

All.: Sergio Vieira

Ammoniti: Reis (E), Ndicka (R), Felipe (E), Aloisio (E)

Note: 1300 spettatori

https://twitter.com/officialasroma/status/1685412468246343680?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A