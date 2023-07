GGR – Roma, non solo Renato Sanches: le occasioni low-cost per rinforzare il centrocampo

(K.Karimi) – Da settimane ormai la solfa sembra sempre la stessa. Renato Sanches a centrocampo, uno tra Alvaro Morata e Gianluca Scamacca in attacco. Non si esce da questi tre nomi, profili che la Roma starebbe seguendo per rinforzare il centrocampo e l’attacco.

Le necessità dei giallorossi sono chiare, ma c’è un cruccio pesantissimo che sta rallentando le operazioni. Ovvero il Fair Play Finanziario ed i paletti molto restrittivi che l’Uefa ha imposto sulle operazione giallorosse. Dunque Tiago Pinto potrà accontentare Mourinho solo con colpi low-cost, magari in prestito e senza pagare stipendi impossibili.

Ma c’è dell’altro oltre a questi tre nomi? Probabilmente sì, anche se sarà difficile ottenere prestiti gratuiti con diritto di riscatto prima del mese di agosto. Andiamo comunque a vedere cosa può offrire il mercato.

Centrocampo Roma, le occasioni in prestito o a basso costo

Tolto dunque Renato Sanches, che resta il preferito per il centrocampo secondo il giudizio di Tiago Pinto, la Roma potrebbe sondare il terreno per diversi centrocampisti in uscita o in esubero da qualche squadra internazionale. Le caratteristiche sono le seguenti: urge un mediano dinamico, polivalente, che sappia giocare davanti alla difesa ma anche accompagnare l’azione con inserimenti senza palla.

Dalla Premier potrebbe essere prendibile il 24enne Kiernan Dewsbury-Hall, calciatore dinamico e di buona tecnica del Leicester City. Non resterebbe volentieri nelle Foxes, retrocesse in seconda divisione, dunque potrebbe anche essere ceduto in prestito per almeno una stagione per farlo contento.

Potrebbe chiedere la cessione, anche a titolo temporaneo, Wendel. Centrocampista di qualità made in Brasile, in uscita dallo Zenit San Pietroburgo. L’assenza forzata dalle coppe della squadra russa lo può allontanare a breve.

Un vecchio pallino di Mourinho potrebbe essere il brasiliano Fred, non proprio utilissimo alla causa del Manchester United. Una operazione a titolo temporaneo da fine agosto, anche se i 7 milioni netti che percepisce non sarebbero facili da ammortizzare.

Sempre da Manchester può tornare di moda Danny Van de Beek, incursore che però viene da un grosso infortunio. Oppure la Premier può offrire Giovani Lo Celso, argentino in uscita dal Tottenham e già nel mirino del Napoli.

Infine la Spagna: in Liga giocano due centrocampisti non proprio ben considerati dai rispettivi allenatori. Dani Ceballos del Real Madrid, anche se fresco di rinnovo, e Saul Niguez dell’Atletico Madrid. Ingaggi un po’ altini, ma con il giusto accordo potrebbero fare al caso della Roma.

L’ultimo nome sarebbe un ritorno clamoroso. Proprio quel Gini Wijnaldum che aveva illuso tutto il tifo romanista un anno fa, quando accettò di trasferirsi in prestito alla Roma. Un profilo ormai noto, non giovanissimo, ma che appare fattibile per mille motivi. Sempre che Mourinho sia d’accordo.