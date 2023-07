Accordo trovato tra l'#ASRoma e il Westerlo per #Reynolds: i giallorossi hanno detto sì a 3.5 milioni più bonus e il 25% della futura rivendita. In chiusura anche #Shonurodov al Cagliari; trattative in corso per #Villar (Granada e un club francese)#Calciomercato @tempoweb