Possibile ritorno in patria per Zeki Celik. Secondo quanto riferito da Maurizio Russo, giornalista di calciomercato.it, il Fenerbahçe si sarebbe fatto sotto per riportare l’ex Lille in Turchia. La proposta sarebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla stessa cifra per cui la Roma lo ha comprato dal club francese, ovvero 7 milioni di euro. Celik non ha chiuso alla destinazione.

