Calciomercato Roma: Morata non può partire a meno di 20 milioni di euro per motivi fiscali. Bozzo: “Inter? È andata bene”

La telenovela legata al futuro di Alvaro Morata continua. Dopo l’incontro tra la Roma e l’agente del calciatore avvenuto nella giornata di ieri, oggi è il turno dell’Inter, che nel pomeriggio ha incontrato il procuratore dello spagnolo insieme a Beppe Bozzo, intermediario nell’affare. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa:

LIVE

23.04 – Il motivo per cui l’Atletico Madrid non potrà scendere dalla richiesta di 20,5 milioni di euro per Alvaro Morata è legata a ragioni fiscali: scendere da quella cifra vorrebbe dire minusvalenza. Non ci sarebbe una vera e propria clausola, dunque. La proprietà della Roma sta valutando se sia il caso o meno di andare fino in fondo con un’operazione molto onerosa.

Fonte: Sky Sport

22.00 – Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, Morata non avrebbe ancora espresso alcuna preferenza tra le squadre interessate a lui. Il nodo principale rimane quello del costo del cartellino: sia Inter sia Roma valutano eccessive le richieste dell’Atletico Madrid.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

20.40 – Come scrive Alfredo Pedullà su Twitter, nell’incontro l’Inter ha ribadito la propria offerta da 15 milioni per cui si attende la risposta dall’Atletico Madrid. Al contempo sono stati impostati gli accordi sull’ingaggio di Morata.

#Morata: l’#Inter ha ribadito, a 15 si chiude senza pagare la clausola. Ora l’#AtleticoMadrid darà una risposta, gli accordi sull’ingaggio sono stati impostati — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2023

20.30 – Dopo circa due ore, l’entourage di Morata lascia gli uffici dove ha incontrato l’Inter. Queste le parole dell’intermediario Bozzo sull’esito dell’incontro: “E’ andato bene”.