Rasmus Kristensen sarà a Roma per le visite mediche entro il weekend. La società vuole metterlo a disposizione di Mourinhoinsieme agli altri nazionali: il laterale sarà giallorosso, arriverà in prestito secco dal Leeds e sarà nella capitale per le visite o venerdì o sabato. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale“.

Fonte: Sky Sport