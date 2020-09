Calciomercato Roma, Schick è un nuovo giocatore del Leverkusen: visite mediche effettuate e contratto firmato

Patrik Schick si prepara a diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Attraverso un video postato su Twitter è infatti possibile vedere come l’attaccante ceco sia arrivato al centro medico tedesco per sostenere le visite mediche, che lo porteranno a diventare un nuovo giocatore del Leverkusen. La Roma dall’operazione dovrebbe incassare circa 29 milioni.

Medicals completed and contract signed until June 2025. Patrik Schick joins Bayer Leverkusen on a permanent deal, confirmed. €27m + add ons to AS Roma. 🔴🤝 #transfers https://t.co/GVyzKJBVRr

