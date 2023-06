UFFICIALE: Aouar è un nuovo giocatore della Roma, contratto fino al 2028. Il centrocampista: “Progetto giusto per me”. PINTO: “Ha le qualità per crescere costantemente” (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Houssem Aouar è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista arriva a parametro zero dopo aver concluso la sua avventura con il Lione e ha firmato un contratto fino al 2028. Ecco la nota del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

‘Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia’, ha dichiarato Aouar. ‘Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto’.

Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall’età di 11 anni fino all’esordio in prima squadra nel 2017, Aouar vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist.



Nelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti.

‘Aouar è un calciatore giovane che può già vantare oltre 250 presenze nel calcio professionistico: possiede le qualità tecniche e i presupposti per continuare a crescere costantemente’, ha commentato Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva del Club.

‘Il suo desiderio di venire alla Roma, nonostante avesse attirato l’attenzione di diversi club a livello internazionale, è stato motivo di soddisfazione per tutti noi’.

Aouar ha scelto la maglia numero 22.

Benvenuto Houssem”.

Fonte: asroma.com

ROMA TV+ – Prime parole di Houssem Aouar in giallorosso: dopo l’ufficialità il centrocampista algerino, arrivato a parametro zero dall’Olympique Lione ha rilasciato la prima intervista al canale ufficiale di casa giallorossa. Le sue dichiarazioni:

Ciao Houssem, benvenuto. Come ti senti ad essere un nuovo giocatore della Roma?

“Ciao, grazie. Sono contento molto felice di firmare con la Roma perchè è un grande Club con una grande storia. Adesso sono giallorosso e sono pronto.”

Tra tanti Club europei che si sono interessati a te che cosa ti ha spinto a scegliere la Roma?

“Ho scelto la Roma perchè per me è il giusto progetto con tanti grandi giocatori qui. E’ una grande squadra, i tifosi sono unici. E’ il giusto progetto perchè è un grande Club con una grande storia. Ho parlato con la Roma un anno fa e la Roma e Tiago hanno mostrato sempre un grande interesse verso di me, quindi la decisione è stata facile.”

Che cosa ti ha detto il direttore Tiago Pinto?

“Ha sempre mostrato un grande interesse e io ho molto apprezzato quindi come ho già detto la decisione era facile”

Tu sei un centrocampista di grande duttilità, hai giocato in più posizioni in mezzo al campo. Ci descrivi un po’ di più quali sono le tue caratteristiche?

“Si, è sempre difficile parlare di sè stessi, ma posso dire di essere un giocatore tecnico. Posso giocare in diverse posizioni. Sono un giocatore di squadra”

Sei stato legato anche a quella che è stata la tua città per tanti anni, Lione. Ora ti senti pronto a scoprire tutte le meraviglie di una città splendida come Roma?

“Sì, è stato difficile per me ma adesso sono a Roma. Roma è una città bellissima, la città eterna e tutti lo sanno.”

Tu hai grande esperienza internazionale. Hai giocato anche una finale di Champions League da protagonista. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura nel Campionato italiano?

“Sì, ho esperienza nella Champions e nell’Europa League, ma il calcio italiano è molto tecnico e intenso. So anche che la Serie A è un campionato molto equilibrato e che ogni anno ci sono molte squadre anche diverse che lottano per la Champions. Adesso sono pronto per i calcio italiano.”

Quanto è stimolante l’idea di lavorare con Josè Mourinho?

“E’ un onore per me giocare per il mister. Il mister ha una grande storia, vince sempre, ha una mentalità vincente e questo mi piace. So che può aiutarmi molto.”

Ti è capitato in questi anni di seguire la Roma? L’hai vista?

“Ho guardato diverse partite, è stata una grande stagione, ovviamente anche l’Europa League. Ci sono grandi giocatori qui con molta qualità, non vedo l’ora di giocare con loro.”

Allora ti chiedo: non vedi l’ora di entrare in quello che sarà il tuo nuovo stadio, l’hai già visto lo Stadio Olimpico?

“Non vedo l’ora di giocare all’Olimpico perchè so che i tifosi della Roma sono unici. Spero di renderli orgogliosi e sarò pronto per loro.”

Qual è il tuo obiettivo personale?

“Il mio obiettivo è di diventare un grande giocatore della Roma e anche un giocatore importante della squadra. Con la Roma abbiamo lo stesso obiettivo: vincere partite e trofei per i tifosi”

C’è qualcosa di diverso però, che lo stesso Josè Mourinho ed altri calciatori di questa rosa hanno definito questa squadra una famiglia, quindi io ti dico benvenuto in questa tua nuova famiglia

“Sì. Grazie mille e daje Roma”

E complimenti per il tuo italiano

“Sì, sto imparando l’italiano perchè per me è importante, è un rispetto per il paese e per i tifosi.”