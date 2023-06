UFFICIALE: accordo con l’Ajax per la cessione di Tahirovic, visite mediche nei prossimi giorni. Il ds dell’Ajax: “Grande talento con grande mentalità” (COMUNICATO AS ROMA)

Attraverso il proprio sito ufficiale la Romaha confermato la cessione del giovane Tahirovic agli olandesi dell’Ajax, comunicando che il giocatore svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni dopo gli impegni con la Bosnia. L’accordo economico, secondo le indiscrezioni, sarebbe sulla base di 8,5 milioni di euro bonus compresi con il 15% sulla futura rivendita: “L’AS Roma annuncia di aver raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic, condizionato all’esito positivo delle visite mediche che saranno effettuate nei prossimi giorni. Dopo avere esordito nel 2021 con la Primavera giallorossa, il centrocampista svedese aveva debuttato in Prima Squadra il 13 novembre 2022, in Serie A contro il Torino. Con la maglia della Roma, Tahirovic ha collezionato 13 presenze: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. In bocca al lupo, Benjamin!”.

La conferma dell’affare è arrivata anche dal sito ufficiale dell’Ajax, con il direttore sportivo Sven Mislintat che ha così commentato: “Benjamin è un centrocampista forte con molto possesso palla. È un grande talento con una grande mentalità. Tra qualche giorno si recherà ad Amsterdam per fare il test medico e finalizzare il suo contratto con noi”.

