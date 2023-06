Roma-Spezia, le pagelle: Dybala trascina tutti in Europa League, Pellegrini fino alla fine. El Shaarawy ancora decisivo

Mancava una vittoria per essere sicuri di raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League. Alla fine è arrivata grazie al rigore guadagnato da El Shaarawy e segnato da Dybala. La Roma chiude sesta al termine di un campionato appena sufficiente, limitato anche dalle decisioni arbitrali.

ROMA:

SVILAR 6,5 – Terza gara da titolare in Serie A e ancora un piccolo passo verso la maturità. Non può nulla sul gol facile-facile di Nikolau, ma è reattivo e pronto sul cross di Reca che poteva beffarlo facilmente.

CELIK 6 – Onesta gara, da onesto mestierante. Chi ad inizio anno si aspettava un terzino in stile fuoco e fiamme è rimasto deluso. Il turco è un discreto laterale, più bravo a contenere che ad offendere e senza guizzi offensivi.

MANCINI 6,5 – La grinta, gli applausi di un Olimpico che lo ha ormai adottato come un figlio prediletto, i soliti battibecchi con mezza squadra avversaria. Tanti palloni giocati e pochi contrasti persi. “El Grinta”.

SMALLING 6 – Qualche piccola sofferenza contro Nzola si è vista, ma l’angolano è tra i pochi calciatori a poter competere fisicamente con il muro inglese. Ora la prossima prodezza sarà la firma sul rinnovo.

ZALEWSKI 6,5: mette a segno il suo secondo gol stagionale con un cross tagliato che viene solo sfiorato da Bove. Qualche sbavatura con il pallone tra i piedi, cercando troppo spesso il tocco in orizzontale

CRISTANTE 6,5: non è un regista e si vede con l’assenza di Matic, ma quando può sganciarsi da mezzala regala sempre giocate intelligenti

BOVE 6,5: l’unico in grado di inseritisi senza palla, dando dinamismo al reparto. Pressione costante sui portatori di palla d solita mentalità aggressiva

PELLEGRINI 6,5: anche con una caviglia in disordine mette insieme 104’ senza fiatare. La lucidità non può essere ottimale ma l’abnegazione è da vero capitano

EL SHAARAWY 6.5: ha il merito di conquistarsi un rigore prezioso e sacrosanto nel finale di gara. Sciupa malamente la palla del 3-1 sparando alto da pochi passi poco dopo. Colpisce anche una traversa nel primo tempo

DYBALA 8: Dolori, acciacchi, falli e botte, nulla può fermarlo. Dal dischetto è una sentenza e in stagione sono 18. L’unico fuoriclasse di questa rosa, ribadito e urlato con forza

BELOTTI 5,5: Non riesce a sbloccarsi nemmeno in quest’ultimo appuntamento chiudendo la stagione con 0 gol in campionato. L’impegno non può bastare.

MOURINHO – la squalifica non gli impedisce a fine gara di andare a raccogliere l’amore della sua gente in campo. La stagione si chiude con una qualificazione in Europa League che non entusiasma ma che consente di riprovarci l’anno prossimo. Di certo per fare la guerra ai Maresca di turno ha bisogno di aiuto. Ora sta ai Friedkin capirlo o meno.