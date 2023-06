Calciomercato Roma: fatta per le cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo, affare da 10 milioni totali più il 15% sulla futura rivendita di entrambi i giocatori

La Roma sta continuando a lavorare per ottenere i 30 milioni di plusvalenze da raggiungere entro il 30 giugno. Tiago Pintosta trattando con il Sassuolo per le cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori in neroverde e la giornata odierna potrebbe essere davvero importante per definire il futuro dei due giovani. Ecco gli aggiornamenti live sull’affare.

17:05 – Come rivelato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, Volpato è stato valutato 7,5 milioni, mentre Missori 2,5. Inoltre la Roma manterrà il 15% sulla futura rivendita di entrambi i calciatori.

16:40 – Come riportato dal sito dell’esperto di calciomercato, la Roma e il Sassuolo hanno trovato l’accordo per i trasferimenti in neroverde di Volpato e Missori. Al termine dell’incontro avvenuto nella giornata odierna tra Pinto e il duo Carnevali-Rossi, i due club hanno trovato l’intesa sulla base di 10 milioni di euro totali. Presente al meeting anche Marco Busiello, agente di Missori, per sistemare gli ultimissimi dettagli.

09:50 – Oggi per la Roma potrebbe essere il giorno decisivo per la chiusura di altri due affari in uscita. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport oggi sarebbe confermato l’incontro tra i giallorossi e il Sassuolo per chiudere le cessioni di Filippo Missori e Cristian Volpato ai neroverdi. Per il primo ci sarebbe già un accordo, mentre per il secondo va ancora trovata un’intesa definitiva sulla cifra.