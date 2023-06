Abraham, terminato con successo l’intervento per la ricostruzione del crociato: “Ringraziamo Dio per l’operazione riuscita” (FOTO e COMUNICATO)

Il primo passo dopo il bruttissimo infortunio rimediato in occasione di Roma-Spezia è stato compiuto. Come annunciato dalla Rom tramite una nota ufficiale, Tammy Abraham è stato operato quest’oggi al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Ecco il comunicato del club: “Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del Club.

Forza Tammy”.

Fonte: asroma.com

“Ritorna più forte, Tammy”, il messaggio di incoraggiamento della Roma nei confronti dell’attaccante.

Anche lo stesso attaccante inglese ha comunicato sul suo profilo Instagram l’esito dell’operazione tramite una storia: “Ringraziamo Dio per l’operazione riuscita” le parole del numero 9 giallorosso