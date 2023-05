Sky – Ancora dolore per Dybala: forfait precauzionale per Roma-Salernitana

Grande sorpresa per la formazione della Roma che oggi alle ore 18:30 sfiderà la Salernitana allo stadio Olimpico.

Come ufficializzato poco fa, i giallorossi faranno a meno di Paulo Dybala, che non sarà nemmeno in panchina. Nonostante l’argentino fosse stato provato nella rifinitura come titolare.

Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport, Dybala avrebbe accusato ancora un lieve dolore alla caviglia durante gli ultimi allenamenti. Di comune accordo, il giocatore e lo staff di Mourinho hanno scelto di non rischiarlo per la partita di oggi. La Roma conta di riaverlo a disposizione per la gara di Firenze di sabato prossimo.