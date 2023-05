Roma-Salernitana, le FORMAZIONI UFFICIALI: torna Smalling, Bove scala in difesa. Out Dybala

Qualificatasi alla finalissima di Europa League, la Roma di Mourinho torna in campo per la 36.a giornata di Serie A. In questo piovoso lunedì affronta la Salernitana allo stadio Olimpico.

Il tecnico giallorosso dovrà gestire le forze in vista delle prossime fondamentali gare. Ma ritrova uno Smalling a pieno regime ed un Dybala ormai non più dolorante.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, El Shaarawy; Solbakken, Belotti. All: Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All: Paulo Sousa.