Roma-Inter, le FORMAZIONI UFFICIALI: Camara dal 1′, Pellegrini a supporto di Belotti

Momento delicato per la Roma. I giallorossi sono privi di moltissimi calciatori infortunati, tra cui Celik squalificato e El Shaarawy out da poco per la lesione al flessore.

Oggi alle ore 18 Mourinho sfida il suo passato, nel big match dell’Olimpico contro l’Inter. Lo Special One inventa una formazione inedita per l’occasione.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Camara, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All: Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. All: Inzaghi.