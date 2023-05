Roma-Bayer Leverkusen, le FORMAZIONI UFFICIALI: tandem Belotti-Abraham, Dybala parte dalla panchina

Grande attesa allo stadio Olimpico per la prima semifinale di Europa League. La Roma ospita il Bayer Leverkusen nel match d’andata.

José Mourinho cercherà di mettere in piedi una squadra equilibrata e solida nonostante le tante assenze, a cominciare dai dubbi per le condizioni non ottimali di Wijnaldum e Dybala.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All: Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Wirtz; Hlozek. All: Xabi Alonso.