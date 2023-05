MONZA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Celik nei tre di difesa, Bove e Solbakken dal 1′

Nuova chiamata per la Champions League. Oggi alle ore 21 la Roma affronterà all’U-Power Stadium il Monza nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La formazione di Palladino è reduce da tre vittorie consecutive, mentre i giallorossi hanno collezionato 4 punti negli ultimi tre turni e si trovano in sesta posizione in classifica (ma a pari merito con Inter e Milan, rispettivamente quarta e quinta con 57 punti).

Tra infortunati e lo squalificato Matic – comunque presenti a Monza con la squadra – José Mourinho si affida a Celik, Mancini e Ibanez in difesa davanti a Rui Patricio, mentre sulle fasce spazio a Zalewski ed El Shaarawy. A centrocampo Bove al fianco di Cristante, sulla trequarti invece Pellegrini e Solbakken dal 1′ supportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota.

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, D’Alessandro, Vignato.

All.: Palladino.

ROMA: Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Belotti, Llorente, Camara, Dybala, Wijnaldum, Spinazzola, Keramitsis, Volpato, Tahirovic, Louakima.

All.: Mourinho.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Rossi – Perrotti. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Nasca. AVAR:Longo.