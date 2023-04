Smalling e Wijnaldum: per entrambi lesione al flessore della coscia sinistra. 2 settimane di stop per l’olandese, 3 per l’inglese

Dopo gli infortuni contro il Feyenoord, Chris Smalling e Gini Wijnaldum si sono sottoposti oggi agli esami strumentali. Non arrivano buone notizie per José Mourinho: per entrambi, infatti, si tratta di una lesione al flessore della coscia sinistra. Al momento non trapelano ulteriori informazioni, anche se tra i due le condizioni più serie appaiono quelle di Smalling, che avrà bisogno di un maggior tempo di recupero.

Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport a Trigoria, è entrato nello specifico dei tempi di recupero.

Come si legge su Twitter, per Wijnaldum sono previste due settimane e quindi potrebbe tornare a disposizione per la gara con l’Inter. Per Smalling, invece, si farà di tutto per permettergli di essere disponibile per l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (11 maggio).