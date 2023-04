ROMA-SAMPDORIA: le formazioni ufficiali. Mou sceglie la difesa a quattro, Abraham titolare

Si riparte dopo la sosta per le nazionali, con la Roma torna in campo e alle ore 18 affronta allo Stadio Olimpico la Sampdoria di Dejan Stankovic nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A. José Mourinho dovrà fare i conti con numerose assenze, soprattutto nel reparto difensivo, motivo per ha scelto la difesa a quattro con Zalewski, Llorente, Smalling e Spinazzola a proteggere la porta difesa da Rui Patricio. A centrocampo non ci sarà Cristante(squalificato), quindi spazio alla coppia Matic–Wijnaldum. Sulla trequarti invece agiranno El Shaarawy, Dybala e Pellegrini, i quali dovranno sostenere Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Keramitsis, Camara, Bove, Tahirovic, Volpato, Solbakken, Belotti.

All.: Mourinho

SAMPDORIA: Ravaglia; Amione, Murillo, Zanoli; Augello, Rincon, Winks, Leris; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.

A disp.: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Lammers, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Rodríguez.

All.: Stankovic

Arbitro: Irrati. Assistenti: Zingarelli – Rocca. IV Uomo: Manganiello. VAR: Chiffi. AVAR: Muto.