Roma-Feyenoord, le FORMAZIONI UFFICIALI: spazio a Llorente e Belotti, panchina per Dybala

Si parte dall’1-0 per il Feyenoord in questo ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Roma è chiamata all’ennesima rimonta casalinga per continuare l’avventura europea.

José Mourinho recupera all’ultimo Dybala, infortunatosi nella gara d’andata, anche se partirà in panchina. Ma sono previste sorprese nell’undici di partenza che dovrà andare da subito all’assalto dei rivali olandesi.

Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Belotti. All: Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wiefer, Kocku, Szymanski; Paixao, Gimenez, Idrissi. All: Slot.