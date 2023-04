Roma-Feyenoord, arriva la decisione del Viminale: trasferta vietata ai tifosi olandesi

I tifosi del Feyenoord non potranno venire in trasferta a Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma il prossimo 20 aprile. Lo riporta il quotidiano milanese, sul cui sito si legge che, nonostante non sia stata ancora diramata una comunicazione ufficiale dal Viminale, la decisione in merito è ormai stata presa. La scelta del Ministero dell’Interno è dovuta ai segnali di preoccupazione giunti in questi giorni, tra cui anche il gemellaggio tra gli ultras del Feyenoord e quelli del Napoli, e al precedente del febbraio 2015, quando i tifosi olandesi devastarono parti della Capitale, in particolare la “Barcaccia” del Bernini in piazza di Spagna.

Nessun veto sulla trasferta a Rotterdam, almeno per ora, per i tifosi della Roma, ma è probabile che, dopo l’ufficialità del divieto per i propri tifosi, il Feyenoord riduca i biglietti a disposizione degli ospiti a non oltre il migliaio di unità.

A quanto si apprende, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica all’esito della quale, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, formalizzerà, a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda.

