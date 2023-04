Le PAGELLE di Torino-Roma 0-1: Dybala glaciale, Cristante diga, Smalling “Mole antonelliana”

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle di Torino-Roma, match valido per la 29.a giornata di Serie A:

-Torino-

Milinkovic-Savic 6; Gavrillon 5 (Djidji 6), Schuurs 5.5, Buongiorno 5.5 (Lazaro s.v.); Singo 6, Ricci 6 (Vlasic 5.5), Gineitis 6, Rodriguez 5.5; Miranchuk 6, Radonijc 6 (Karamoh s.v.); Sanabria 5 (Pellegri 5.5). All: Juric 5.5

-Roma-

RUI PATRICIO 7 – Il Torino di stasera è insidioso ma quasi mai realmente pericoloso. Ma il numero 1 si esalta con una super parata sul colpo di testa di Miranchuk a inizio ripresa, che dimostra i riflessi potenti ed il senso della posizione. Ottimo momento.

MANCINI 6,5 – La parentesi poco brillante del derby è stato solo un episodio all’interno di un girone di ritorno finora ottimale del capitano di giornata. Radonijc gli dà filo da torcere, ma se la cava con una maturità ormai consolidata.

SMALLING 7 – Sanabria vede pochissime volte il pallone, Pellegri viene frenato sul più bello. Sempre a causa del gigante britannico che da ultimo baluardo non si fa mai trovare impreparato. Roccioso e scomodo per chiunque.

LLORENTE 6,5 – Meno atletico e rapido nei riflessi rispetto a Ibanez, ma lo spagnolo non ha nulla da invidiare ai compagni di reparto in quanto a senso della posizione e sicurezza. Sereno nel giro palla, si perde Miranchuk soltanto sul bel cross di Rodriguez che regala l’unica emozione ai granata. Conferma di essere una valida risorsa.

ZALEWSKI 6,5 – Un ottimo avvio che porta subito al calcio di rigore conquistato con una bella iniziativa e un tiro respinto con le mani da Schuurs. Poi tanta gestione, contro gente di gamba e con uscite pulite con palla.

CRISTANTE 7 – Solido, senza strafare e sempre al posto giusto. Pochi fronzoli e qualche verticalizzazione sbagliata di troppo, ma con l’attenzione delle grandi occasioni. La compattezza della squadra è anche merito suo.

WIJNALDUM 7 – La sua utilità è davvero incredibile, sia in inserimento che nella gestione del palleggio. Non può essere ancora al meglio ma quando c’è da vincere i duelli non si tira mai indietro. Anche atleticamente è sembrato fare un passo avanti con degli allunghi in campo aperto incoraggianti. Manca ancora la brillantezza in zona gol.

SPINAZZOLA 6,5 – Anche per lui una partita di grande costrutto senza affondare troppo in avanti ma badando bene di non scoprire il fianco alle discese di Singo. Utile tatticamente.

SOLBAKKEN 6 – Si è speso tanto per il bene della squadra senza però trovare mai la giocata giusta. Fatica a saltare l’uomo, mentre va meglio quando c’è da rincorrere e contrastare. Oggi più terzino che ala. Peccato per l’infortunio al braccio.

DYBALA 7,5 – Calciatore dalla caratura superiore. Al di là della freddezza dagli 11 metri (come sempre impeccabile), cuce e rifinisce, viene incontro e prova a farsi valere anche in area. Libera gli spazi per gli altri e non è mai banale nel tocco. Con lui in questa posizione la Roma sa solo vincere.

EL SHAARAWY 6,5 – Da dodicesimo uomo si sta trasformando in titolare aggiunto. Questa volta non si mette a fare tutta la fascia ma si piazza dietro la punta (Dybala). Qualche buona apertura di fronte e tanta abnegazione nel portare il pressing e nel cucire tra le linee.

-Subentrati-

dal 70′ PELLEGRINI 6 – Una ‘strana’ influenza sembrava averlo tolto dalla sfida. Invece il capitano riappare per gli ultimi 20-25 minuti, impegnandosi tanto in pressione e provando con costrutto a portare la Roma fuori dalla propria metà campo. Speriamo torni al top per l’Europa.

dal 74′ MATIC 6,5 – La sicurezza che infonde al centrocampo ed alla squadra tutta è palpabile. Il suo ingresso è la pietra tombale sul risultato, visto che con intelligenza rende il gioco avversario ancora meno efficace.

dal 83′ ABRAHAM 6 – Corsa ed energia tante, concretezza in zona gol ancora scarsa. Peccato per quel tiraccio da ottima posizione che manda alle ortiche la chance del raddoppio.

ALL. MOURINHO – Scelte sorprendenti ma tutte azzeccate. Vince la quarta gara con il falso nueve. Ancora una volta compattezza e organizzazione difensiva non fanno difetto ad un gruppo estremamente solido. Prima di un match decisivo con il Feyenoord arriva un altro acuto a Torino. I ricordi dello scorso maggio sono ancora vividi, la speranza è che il risultato sia lo stesso.