Le PAGELLE di Roma-Udinese 3-0: Pellegrini-Abraham, livello sbloccato. Rui Patricio para pure le mosche. Che Bove!

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle di Roma-Udinese, gara vinta dai giallorossi per 3-0.

-Roma-

RUI PATRICIO 7,5 – Consolida l’ottimo periodo con il suo primo rigore parato in stagione. Ipnotizza Pereyra in un momento delicato della sfida e gli blocca la conclusione incrociata in due tempi. Per il resto la solita amministrazione fatta di sicurezza e personalità. Certezza.

MANCINI 6,5 – Partita da leader grintoso. Dalle sue parti non si registrano grossi pericoli per più di un’ora. Bene nel giro palla e nell’esecuzione di alcuni lanci ben precisi in verticale. Sfortunato sul fallo di mano che porta al rigore (poi parato da Rui), visto che respinge di pugno involontariamente la conclusione di Lovric.

SMALLING 6,5 – Success non sarà Haaland, ma per fisicità e movimento rappresenta un attaccante di tutto rispetto. Dopo qualche intervento fuori tempo, prende le misure ai suoi avversari diretti e non sembra neanche patire la fatica.

LLORENTE 6,5 – Terza gara consecutiva da titolare in campionato e terzo clean sheet per la Roma. Mourinho ormai lo vede come una valida alternativa a Ibanez. Lo spagnolo si dimostra ancora concentrato, pulito e abile nel gestire il pallone. Le gerarchie, così, rischiano di cambiare di botto.

CELIK 6 – Rispolverato da Mourinho dopo svariato tempo, bada a non commettere errori e a contenere Udogie. Tutto sommato se la cava bene tatticamente. Per la qualità chiedere altrove.

BOVE 7 – Un unico errore nella sua prestazione, ovvero il non buttare via un pallone pericoloso in area nell’occasione del rigore dell’Udinese. Per il resto corre per tre, segna sulla ribattuta del palo colpito da Cristante e non lesina inserimenti pericolosi. Rispetto al Sassuolo (ultima da titolare), sicuramente un altro volto.

CRISTANTE 6,5 – Il mezzo voto in meno è solo per il rigore sbagliato. La prestazione, invece è roba di grandissimo livello, nonostante il turbante e l’infortunio. Al posto giusto al momento giusto.

WIJNALDUM 6,5 – Parte quasi con il freno a mano tirato, cercando di capire bene la posizione. Poi si scioglie e le giocate sono sempre di qualità. Cross pericolosi e traccianti insidiosi, fino alla testata rimediata da Bijol. Per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave.

EL SHAARAWY 6,5 – Applicatissimo nella fase difensiva e con buona gamba per ribaltare l’azione. Sa quando e come spingere, fallendo solo in fase conclusiva (potrebbe provare di più). Giovedì, vedendo la condizione degli altri esterni e la carenza di punte sane, una maglia da titolare sarà la sua.

PELLEGRINI 7 – Uno striscione della Sud, qualche mormorio per il rigore non calciato e un’esplosione d’amore per il gol realizzato. Una rete non banale, segnata con uno splendido inserimento e con un destro preciso. Il raddoppio, la sicurezza del risultato, oltre alla solita corsa e ad una presenza costante nelle azioni salienti. Psicologicamente recuperato.

BELOTTI 6,5 – Non segna ma sforna assist. Bello quello per il 2-0, non male anche un altro paio di verticalizzazioni. Gli manca la fiducia dei numeri ma almeno dal punto di vista dell’impegno e dell’utilità, oggi niente da dire.

-Subentrati-

dal 61′ MATIC 6,5 – Il professore del centrocampo. Entra, mette ordine, ruba e pulisce palloni, fa ripartire i contropiedi. Pronto per la bolgia di giovedì sera.

dal 75′ ZALEWSKI 5,5 – Ingresso non brillantissimo, visto che nei primi minuti tende a soffrire fortemente gli ultimi sprazzi di rapidità di Udogie. Tende troppo a cercare il fallo più che proseguire nel gioco.

dal 75′ SPINAZZOLA 6,5 – Altro elemento da recuperare dopo la prova insufficiente di Rotterdam. La gamba c’è, la precisione pure con l’assist per il 3-0 di Abraham.

dal 75′ ABRAHAM 6,5 – Entra e si prende subito i rimbrotti di Mourinho per un pallone perso a centrocampo dopo un’inutile piroetta. Ma si rifà con gli interessi segnando di testa la settima rete stagionale, pesante come un macigno per il suo umore.

dal 90′ TAHIROVIC S.V. – Si rivede in campo dopo settimane per far rifiatare Pellegrini.

ALL. MOURINHO – Le ultime due all’Olimpico, con Sampdoria e Udinese recitano 6 gol fatti e zero subiti. Non si poteva immaginare gara migliore in vista di giovedì e soprattutto un bel passo avanti nella corsa alla prossima Champions League. Rui Patricio regala il clean sheet e una serenità negli ultimi minuti che potrà tornare utile per la battaglia con il Feyenoord.

-Udinese-

Silvestri 6; Becao 5.5, Bijlow 5.5, Perez 5; Ehizibue 4.5 (Ebosele 5.5), Samardzic 5.5 (Pafundi s.v.), Walace 6, Lovric 5.5 (Thauvin 5), Udogie 5.5 (Masina s.v.); Pereyra 5, Success 6 (Nestorovski s.v.). All: Sottil 5.