Le PAGELLE di Feyenoord-Roma 1-0: Pellegrini periodo nero. Abraham involuto, Spinazzola col freno a mano

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle dell’andata di Europa League tra Feyenoord e Roma:

-Feyenoord-

Bijlow 6.5; Geertruida 6, Trauner 6, Hancko 6.5, Hartman 6.5; Wieffer 7, Kocku 7.5, Szymanski 6.5; Jahanbaksh 5.5 (Danilo 5.5), Gimenez 5.5 (Lopez s.v.), Idrissi 6.5 (Paixao 6). All: Slot 6.5

-Roma-

RUI PATRICIO 6 – Beffato dal destro di controbalzo di Wieffer, anche perché coperto. Forse poteva fare di più, ma non gli si può chiedere troppo. Per il resto appare ordinato come al solito.

MANCINI 6 – Non commette errori marchiani, né rischia mai il cartellino giallo che lo avrebbe escluso dalla partita di ritorno. Buono anche qualche lancio verticale a tagliare il campo nella ripresa.

SMALLING 6,5 – Si è parlato tanto dell’accordo per il rinnovo biennale che sembra ormai pronto a siglare. Ma l’inglese fa parlare il campo con l’ennesima prova massiccia. Lo spauracchio Gimenez non si accende mai contro la sua quantità.

IBANEZ 5,5 – Anche lui esente da colpe evidenti, ma rispetto a Llorente, titolare a Torino, dà sempre l’impressione di stare sul filo del rasoio, con anticipi a volte buoni a volte indecisi. Sfiora il gol con un colpo di testa sporco mandato sulla traversa da Idrissi.

ZALEWSKI 6 – Partito fortissimo, con lucidità e gamba. Il suo duello con Hartman all’inizio lo premia, poi cala con il passare dei minuti e alla fine non trova più le giuste misure nemmeno passando a sinistra. A volte esagera nel cercare il fallo e l’arbitro non sempre lo premia. Anche in fase di cross può e deve migliorare.

CRISTANTE 6 – Parte gestendo la posizione e provando a rallentare i ritmi, limitando le sgroppate di Kocku e Szymanski. Quando i ritmi si fanno più pressanti nella ripresa lui va in difficoltà, come alcuni compagni e finisce per perdere le distanze. Negli ultimi minuti si mette a giocare davanti per provare qualche sponda di testa, ma senza fortuna.

MATIC 6,5 – Il vero equilibratore, con esperienza e sagacia tattica necessaria per tenere a bada la loro freschezza. Dirige abbastanza bene il traffico in mediana, senza perdere la calma anche nei momenti più difficili. Certo non tutti lo aiutano a dovere. Anche sulla trequarti è tra i pochi a prendere l’iniziativa, con dribbling che forse nemmeno gli appartengono.

SPINAZZOLA 5 – In partite bloccate come quella di oggi diventa fondamentale la sua spinta sulla corsia mancina. Invece Geertruida e compagni non faticano ad intercettarlo nei pochi tentativi offensivi. La gamba è meno brillante del solito, fatica a fare le due fasi con naturalezza. La speranza è di vedere al ritorno lo Spinazzola di Roma-Salisburgo.

DYBALA 5,5 – Era già partito con il freno a mano tirato. Poi dopo aver calciato alta una punizione molto interessante dal limite, deve arrendersi per un problema all’adduttore. Speriamo ci sia per il ritorno.

PELLEGRINI 4 – La sua presenza in campo è legata anche e soprattutto a quello che può regalare sulle palle inattive. Si perché nelle altre fasi in questa stagione non trova nè i modi nè i tempi di incidere. Il rigore del primo tempo poteva indirizzare l’intero match, mettendolo sui binari preferiti dalla Roma. Un palo esterno che sa tanto di occasione sprecata.

ABRAHAM 4,5 – Non tiene un pallone che sia uno spalle alla porta. Movimenti spesso sbagliati e contrasti persi con poca voglia di combattere. Quando la palla passa dalle sue parti in area o non è al posto giusto o viene anticipato. Il problema alla spalla lo costringe ad uscire all’ora di gioco. Involuto.

-Subentrati-

dal 26′ EL SHAARAWY 5,5 – Entra al posto di Dybala e sembra subito pronto a spaccare il mondo, con un paio di tagli interessanti. Meno brillante nella ripresa, dove si incaponisce in dribbling impossibili e conclusioni sbilenche.

dal 46′ WIJNALDUM 6 – Gioca con una grande tranquillità, che a tratti però rischia di rallentare le ripartenze giallorosse. Non gli tremano le gambe nello stadio del suo Feyenoord. Sfiora l’1-1 con un bel destro dalla distanza che lambisce il palo.

dal 58′ BELOTTI 5 – Chi si aspettava il Gallo capace di far dimenticare l’insufficienza di Abraham è rimasto deluso. Qualche sportellata, diversi appoggi imprecisi e zero conclusioni verso la porta olandese. Periodo di magra.

ALL. MOURINHO – L’unica nota lieta è la statistica e i ricorsi storici. Con lo United perse contro il Feyenoord per 1-0 a Rotterdam andando poi ad alzare la coppa. Il rigore poteva indirizzare il match ed invece la ripresa è stata tutta un’altra storia. Adesso servirà un’impresa stile Salisburgo per strappare un pass per le Semifinali. Difficile ma non impossibile.