L’affare è fatto (e firmato): Smalling rinnova fino al 2025

Chris Smalling sarà ancora un calciatore della Roma fino al 2025. È stato raggiunto un accordo di massima tra il difensore e la società per il rinnovo di contratto. L’inglese firmerà nei prossimi giorni un biennale a 3,5 milioni di euro, comprensivi di bonus personali e di squadra.

Niente remake di quanto visto lo scorso anno con Mkhitaryan. La Roma ha sempre spinto per il rinnovo e lo stesso Smalling non ha mai fatto mistero della voglia di continuare. Alla fine è arrivata la fumata bianca, grazie anche al lavoro di Tiago Pinto, convinto fin dall’inizio della firma del difensore. Nonostante i tentennamenti di inizio 2023, quando il club aveva capito che l’inglese non avrebbe attivato la clausola automatica di rinnovo annuale. Poi la mossa decisiva, autorizzata dai Friedkin, di rilanciare sull’ingaggio offrendo l’agognato biennale.

Un modo per dire “abbiamo bisogno di te, quasi a tutti i costi”. Quelli di un equilibrio finanziario instabile che determinerà il mercato futuro. Ma oggi non può prescindere dai due pretoriani di Josè Mourinho. Da qui il rinnovo di Matic fino al 2024 e quello di Smalling.

L’inglese è la colonna portante della Roma. Leader difensivo a cui Mourinho non rinuncia mai. «Non vedo altro posto dove possa essere più felice». Mourinho lo scorso gennaio aveva avvisato tutti. Un segnale recepito dalla società e prontamente recapitato allo Special One e ai suoi pensieri sul futuro. Noi il nostro lo stiamo facendo, per quello che possiamo. Anche in funzione delle esternazioni del portoghese proprio sui due calciatori. «Indispensabili». E come tali li ha trattati il club. Ora si attendono le risposte sul campo, a partire dalla sfida di domani con il Feyenoord.

Fonte: La Repubblica