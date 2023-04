Feyenoord-Roma, MANCINI: “Partita combattuta, hanno avuto fortuna. Siamo sereni per il ritorno” (VIDEO)

Al De Kuip la Roma perde di misura, per 1-0, contro il Feyenoord nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League: decide la rete dalla distanza di Wieffer al 53′. Dopo la sconfitta il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI A SKY SPORT

C’è stata una forte componente di casualità. Che riflessioni fai dopo questa sconfitta?

“Devi avere la personalità di andare sul dischetto in un momento importante e Pellegrini l’ha avuta. Ha preso il palo oggi, ma ne ha segnati tanti. I rigori si sbagliano. La partita è stata molto combattuta. Nei primi dodici minuti del secondo tempo il Feyenoord ci ha messo un po’ più in difficoltà, ma dopo abbiamo tenuto bene il campo e cercato di pareggiare. Siamo sereni e tranquilli per giovedì”.

Servirà una partita diversa, dovrete aggredirli e non è la vostra qualità migliore.

“Non sono d’accordo. Li abbiamo aggrediti sin da subito oggi, poi è chiaro che dipende da partita a partita. Non si può pressare per 95 minuti, devi essere bravo a non concedere tiri e oggi, a parte il gol, non li abbiamo concessi. Al ritorno andrà fatto ancora di più per ribaltare il risultato”.

MANCINI A ROMA TV+

Sapevamo che lo stadio li avrebbe aiutati molto, però abbiamo tenuto botta e potevamo andare in vantaggio, ma i rigori fanno parte del calcio. Si tirano, si segnano e si sbagliano. Andare sul dischetto come ha fatto Lorenzo è stato giusto. Peccato. Poi abbiamo preso un gol un po’ strano da fuori, con il pallone che ha rimbalzato tante volte prima di entrare. Dopo abbiamo cercato di riprenderla con la traversa di Ibanez e siamo stati un po’ sfortunati. Però siamo sereni e compatti, ora pensiamo a domenica e poi a giovedì. Avremo uno stadio ancora più forte di questo, che è l’Olimpico, a spingerci e a cercare di ribaltare la situazione”.

Questa squadra mostra consapevolezza anche durante le sconfitte…

“Sono d’accordo con te. Magari siamo stati un po’ troppo bassi nei 10/12 minuti a inizio secondo tempo, a inizio partita non avevamo cominciato così. Però ci può stare quando giochi in trasferta con la squadra avversaria che prova a dare qualcosa in più spinta dal pubblico. Ma abbiamo preso un tiro dalla distanza, quindi non ci diamo tante colpe. La reazione c’è stata. Abbiamo tenuto il campo, abbiamo finito dentro la loro area, quindi speriamo di segnare dei gol al ritorno”.

Il Feyenoord dovrà avere timore giovedì prossimo allo Stadio Olimpico…

“Sì, loro giocavano e abbiamo giocato anche noi. Secondo me siamo stati meglio in campo, quindi magari quando hanno segnato si sono messi dietro per non prendere il gol. Hanno avuto un po’ di fortuna, noi un po’ meno. Pensiamo a domenica e giovedì, daremo tutto per ribaltare la situazione”.