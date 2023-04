Atalanta-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: Abraham al centro dell’attacco, torna Solbakken. Dybala e Matic in panchina

Dopo aver ottenuto la qualificazione in semifinale di Europa League, la Roma torna in campo per la 31.a giornata di Serie A. Stasera i giallorossi sono ospiti dell’Atalanta.

La squadra di Mourinho, priva degli infortunati Smalling e Wijnaldum, si presenta a questo scontro diretto per la zona Champions con il dovere di far riposare alcuni elementi, come Dybala, Spinazzola e Matic.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All: Mourinho.