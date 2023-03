VIDEO – Trigoria: ripresa verso la Sampdoria. Pellegrini lavora a parte

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, nel weekend tornerà in scena la Serie A. La Roma si è ritrovata al mattino al “Fulvio Bernardini” di Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida casalinga, valida per la 28esima giornata di campionato, contro la Sampdoria in programma domenica alle 18.00 all’Olimpico. Su Instagram il club giallorosso mostra l’arrivo dei giocatori al campo di allenamento, da Smalling fino ad Abraham: “I’m back” (“Sono tornato”), il messaggio dell’attaccante inglese alla telecamera.

Qualche preoccupazione in vista della Sampdoria per Lorenzo Pellegrini, che dopo aver saltato Malta-Italia è tornato a Roma con dei problemini che rischiano di metterne in dubbio la presenza domenica pomeriggio. Oggi ha lavorato solo a parte, a scopo precauzionale. Per ora non c’è grande allarme dalle parti di Trigoria.

GUARDA IL VIDEO 1 – 2

Tammy Abraham, poi, ha condiviso sul suo profilo Instagram due scatti dell’allenamento odierno che lo mostrano sorridente.