ROMA-SASSUOLO: le formazioni UFFICIALI. Kumbulla, Wijnaldum e Bove dal 1′, Dybala in panchina. Smalling capitano

Dopo la vittoria contro la Real Sociedad nel primo round degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita il Sassuolo nella 26esima giornata di campionato senza José Mourinho, squalificato. Il tecnico giallorosso, che non guiderà i suoi dalla panchina, dovrà fare a meno di Cristante, out per squalifica, oltre che di Pellegrini, Belotti, Solbakken e Llorente infortunati. In difesa Mancini riposa, sostituito da Kumbulla al fianco di Smalling e Ibanez, mentre Zalewski e Spinazzola occupano le corsie esterne. In mezzo al campo spazio a Bove con Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy supporta Abraham. Sarà Chris Smalling ad indossare la fascia da capitano in assenza di Pellegrini, Mancini e Cristante.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham.

All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Henrique, Lopez, Frattesi; Laurienté, Pinamonti, Berardi.

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna, Bajrami, Zortea, Erlic, Thorstvedt, Defrel.

All.: Dionisi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Capaldo – Prenna. IV uomo: Giua. VAR: Pairetto. AVAR: Nasca.