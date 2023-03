Real Sociedad-Roma, le formazioni UFFICIALI: fuori Matic, Wijnaldum vicino a Cristante. Davanti Belotti

Obiettivo quarti: dopo il 2-0 dell’andata all’Olimpico in favore dei giallorossi, grazie alle reti di El Shaarawye Kumbulla, la Roma è ospite della RealSociedad all’Anoeta, alle 21.00, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. José Mourinho conferma il terzetto difensivo titolare, sceglie Karsdorp e Spinazzola sulle corsie esterne e la coppia composta da Cristante e Wijnaldum in mediana. Davanti il tecnico giallorosso recupera e ritrova capitan Pellegrini, dopo i 30 punti in testa rimediati nella gara d’andata, e lo schiera sulla trequarti con Dybala a supporto di Belotti, mentre Abraham si accomoda inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Silva, Zubimendi, Merino, Mendez; Sorloth, Oyarzabal.

A disp.: Zubiaurre, Sola, Illarramendi, Barrenetxea, Carlos Fernandez, Cho, Munoz, Kubo, Guevara, Navarro, Pacheco. Turrientes.

All.: Imanol Alguacil.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Abraham, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Arbitro: István Kovács. Assistenti: Vasile Florin Marinescu – Ovidiu Artene. IV uomo: Horatiu Fesnic. VAR: Bastian Dankert. AVAR: Sören Storks.