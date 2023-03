Mourinho squalificato, la Roma protesta: silenzio stampa contro Sassuolo e Lazio

La Roma non ci sta. La società giallorossa non ha preso affatto bene la decisione della Corte sportiva d’Appello di respingere il ricorso e confermare la squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho in seguito alla lite con il IV Uomo Marco Serra durante Cremonese-Roma. Come riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, il club capitolino ha deciso di non far parlare alcun tesserato nelle gare contro il Sassuolo e la Lazio come forma di protesta. La società infatti è compatta verso il suo allenatore.



SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA



Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha deciso di non far parlare alcun tesserato nelle gare contro il #Sassuolo e la #Lazio.



Tutto sul @CorSport — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 10, 2023