Lazio-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: conferme dal 1′ per Wijnaldum e Belotti

Alle ore 18 di domenica 19 marzo scatta il derby di ritorno: Lazio-Roma, duello storico e tradizionale della capitale.

La Roma, dopo il passaggio del turno in Europa League, cerca di tornare alla vittoria anche in campionato per avvicinare le zone alte della classifica. Mourinho, ancora squalificato, punterà sulla migliore formazione possibile.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All: Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All: Mourinho.