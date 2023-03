Karsdorp: lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. Intervento chirurgico terminato con successo (COMUNICATO)

La Roma ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Rick Karsdorp è stato sottoposto a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro in seguito alla lesione del menisco. Ecco la nota ufficiale: “Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno.

L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo.

Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione”.

